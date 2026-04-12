La Escuela Nº 40 de San Cristóbal retomará las clases de manera progresiva

La Escuela Normal Nº 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal retomará las actividades de manera progresiva durante la próxima semana, luego de que la Justicia autorizara el uso del edificio tras el hecho ocurrido el pasado 30 de marzo.

En este marco, el Ministerio de Educación de la provincia, junto con el equipo directivo y docente, definió un esquema de regreso escalonado. Los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a tareas de limpieza, organización y reparación del establecimiento, mientras que desde el miércoles 15 comenzará el retorno gradual de las actividades escolares.

Cómo será el regreso por niveles

En el Nivel Inicial, el martes 14 se realizarán reuniones entre equipos docentes y familias en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles y jueves habrá actividades lúdicas en el establecimiento, y el viernes 17 se concretará un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes para planificar las actividades.

En el Nivel Primario, el miércoles 15 y jueves 16 se llevarán adelante reuniones entre docentes, directivos y familias, organizadas por grados, con el objetivo de generar espacios de escucha. El viernes 17 se producirá el regreso de los estudiantes al edificio escolar.

Para el Nivel Secundario turno noche y el Nivel Superior, el miércoles 15 se retomarán las clases con horario reducido, incorporando instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días siguientes se avanzará con una reincorporación gradual de contenidos, priorizando el acompañamiento.

En tanto, en el Nivel Secundario turno mañana, tras las tareas de acondicionamiento, se desarrollarán rondas de diálogo entre docentes y estudiantes, organizadas por cursos. Estos espacios contarán con docentes elegidos por los propios alumnos y el acompañamiento de facilitadores de la convivencia.

Una vez finalizada esta etapa, el viernes 17 está prevista la reanudación del cursado con horario reducido, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Además, entre el miércoles 15 y el viernes 17 se realizarán reuniones con familias de primero a quinto año.

Clases en el resto de las escuelas

En paralelo, desde el Ministerio se informó que en el resto de las instituciones educativas de San Cristóbal, tanto de gestión pública como privada, las clases continúan con normalidad en sus horarios habituales.

Estas actividades se complementan con espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, en el marco del contexto generado tras el hecho ocurrido a fines de marzo.