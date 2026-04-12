Feria de Mujeres Emprendedoras: inscripciones abiertas para las próximas ediciones

La Municipalidad informó que se encuentra abierta la convocatoria para participar de las próximas ediciones de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, una propuesta orientada a promover y visibilizar emprendimientos locales.

Según se indicó, las jornadas se llevarán a cabo los días domingo 19 de abril y domingo 17 de mayo, a partir de las 15 horas en la Plaza Libertad, donde las participantes deberán asistir previamente para el armado de sus stands.

Inscripciones y modalidad de participación

El período de inscripción estará habilitado desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril, y contempla diferentes modalidades según cada caso.

Por un lado, las emprendedoras que ya formaron parte de ediciones anteriores deberán confirmar su asistencia mediante correo electrónico. En tanto, las nuevas participantes deberán completar el proceso de inscripción con la documentación requerida.

Para inscribirse, se deberá enviar un correo a [email protected], adjuntando:

Datos personales : nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono.

: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. Foto del DNI (frente y dorso).

(frente y dorso). Datos del emprendimiento: nombre, rubro y detalle de productos o servicios.

En el caso de los rubros gastronómicos, también se deberá presentar foto del carnet de manipulación de alimentos. Además, se debe aclarar si la inscripción corresponde a una o a ambas fechas.

Requisitos y condiciones

Desde el Municipio se detalló que para participar es necesario:

Contar con un emprendimiento de bienes y/o servicios .

. Ser mayor de 18 años .

. Tener domicilio en la ciudad.

Asimismo, se informó que los cupos son limitados y que la confirmación de participación se realizará por orden de inscripción, una vez que el área correspondiente verifique el cumplimiento de los requisitos.

La participación es gratuita, aunque cada emprendedora deberá hacerse cargo de los elementos necesarios para el armado de su stand.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan acompañar el desarrollo de emprendimientos locales y generar espacios de visibilización para las emprendedoras.