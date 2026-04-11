El Liceo Municipal reabre las preinscripciones para cubrir vacantes disponibles

La Municipalidad informó que la próxima semana se llevará a cabo la reapertura de preinscripciones online para el ciclo lectivo 2026 del Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”. Está destinada a aquellas propuestas formativas que aún cuentan con cupos disponibles, luego de finalizado el período general de inscripción.

Las personas interesadas podrán anotarse de manera online a través del sitio web oficial www.santotome.gob.ar, en el espacio que estará habilitado a partir de las 11 horas del martes 15 de abril y extendiéndose hasta las 24 horas del jueves 17 de abril.

Entre las opciones disponibles en esta instancia se encuentran: formación en artes visuales, talleres de iniciación a la plástica, propuestas de folklore para niños y adultos, formación instrumental en música, talleres teatrales infantiles, así como cursos de francés y lengua de señas argentina, entre otros.

Cabe destacar que toda la información específica sobre cada cátedra, requisitos y características de las propuestas estará disponible al momento de realizar la inscripción en la plataforma online.