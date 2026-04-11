Artemis II regresó con éxito tras su histórico viaje alrededor de la Luna

La misión Artemis II concluyó con éxito este viernes, cuando la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de California, tras completar un histórico viaje tripulado alrededor de la Luna. Se trató del primer vuelo humano al satélite natural en más de medio siglo y marcó un paso clave en el regreso de la exploración lunar.

Luego de diez días en el espacio, la nave —que llevó a la tripulación más lejos que a cualquier astronauta en la historia— reingresó a la atmósfera a velocidades extremas y soportando temperaturas cercanas a los 2.700 grados. Tras atravesar la fase más crítica, el comandante Reid Wiseman confirmó el buen estado del equipo: “Qué viaje. Estamos estables”, comunicó a la base en Houston.

La cápsula, bautizada “Integrity” por sus ocupantes, realizó previamente una maniobra clave de ajuste de trayectoria antes de desprender su módulo de servicio y comenzar el descenso. Como es habitual, durante varios minutos se produjo un apagón de comunicaciones debido al plasma generado por el calor del reingreso. Finalmente, el despliegue de paracaídas permitió un amerizaje controlado.

A bordo viajaban los estadounidenses Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, quienes fueron rescatados por equipos de la NASA y trasladados al buque USS John P. Murtha para los primeros controles médicos.

La misión dejó varios hitos: Glover se convirtió en el primer astronauta negro en participar de un viaje lunar, Koch en la primera mujer en lograrlo y Hansen en el primer no estadounidense en formar parte de una expedición de este tipo. Además, la tripulación alcanzó una distancia récord de más de 406.000 kilómetros desde la Tierra, superando la marca del Apolo 13.

Durante el recorrido, los astronautas capturaron imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y presenciaron un eclipse solar total, uno de los momentos más impactantes del viaje. También protagonizaron una escena emotiva al solicitar nombrar cráteres en homenaje a la nave y a la fallecida esposa de Wiseman.

El regreso representa un fuerte respaldo para la NASA, luego de años de demoras, cuestionamientos y una inversión multimillonaria. El programa Artemis apunta a concretar un nuevo alunizaje antes de que finalice la década y establecer una presencia sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones a Marte.

Desde el ámbito político, el presidente Donald Trump felicitó a la tripulación y destacó el logro como un avance hacia nuevas misiones espaciales. Mientras tanto, la agencia espacial ya proyecta los próximos pasos, aunque persisten desafíos técnicos y posibles retrasos en el desarrollo de los módulos de alunizaje.

Con este vuelo, Artemis II funcionó como un ensayo general para el regreso humano a la superficie lunar, algo que no ocurre desde 1972, y volvió a colocar a la exploración espacial tripulada en el centro de la escena global.