Comienzan los talleres de compostaje para promover prácticas sustentables

Este sábado se pondrá en marcha una propuesta de capacitación para aprender a realizar compostaje. La actividad se realizará en la plaza La Paz, ubicada en Iriondo 3800, a partir de las 19 horas, como parte de la Feria de Vecinales prevista en dicho lugar.

Luego se desarrollarán otras jornadas similares en distintos puntos de la ciudad durante todo el mes de abril. Según el cronograma informado por el Municipio, la segunda prevista es el martes 14, a las 17 horas, en el IFEE.

Además habrá otras tres capacitaciones durante el mes: el viernes 17 de abril, a las 17 horas, en Club de Leones (Libertad 2564); el sábado 18, a las 10 horas, en el predio Ex Inali; y el viernes 24, a las 17 horas, en la Vecinal Villa Luján (Av. Luján 4082).

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de WhatsApp al 342 406-6639. Quienes realicen la capacitación recibirán una compostera para comenzar a realizar el proceso en sus hogares.

Durante cada capacitación se brindarán herramientas para que los vecinos puedan aprender a compostar en casa, transformando residuos orgánicos en abono natural para la huerta, el jardín o los canteros.

Desde la Municipalidad invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa destinada a promover prácticas sustentables. En ese sentido, recordaron que el compostaje es un proceso sencillo que permite reducir los residuos domiciliarios, disminuir la contaminación, generar abono natural y mejorar la calidad del suelo.