Eco canje: confirmaron el cronograma para el mes de abril

La Municipalidad confirmó que durante el mes de abril continuará el programa Eco Canje. Se trata de la iniciativa que propone acercar materiales reciclables y, a cambio, recibir un plantín o semillas de temporada.

En esta oportunidad, la propuesta se desarrollará los días martes y viernes en distintos puntos de la ciudad. El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 7 , de 15 a 17 h: Plaza Libertad (Avellaneda y Centenario)

, de 15 a 17 h: Plaza Libertad (Avellaneda y Centenario) Viernes 10 , de 9 a 12 h: Plaza de los Regadores (L. de la Torre y 3 de Febrero)

, de 9 a 12 h: Plaza de los Regadores (L. de la Torre y 3 de Febrero) Martes 14 , de 15 a 17 h: Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4853)

, de 15 a 17 h: Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4853) Viernes 17 , de 9 a 12 h: SUM Libertad (Cibils y Almaraz)

, de 9 a 12 h: SUM Libertad (Cibils y Almaraz) Martes 21 , de 15 a 17 h: Vecinal Villa Luján (Av. Luján 4082)

, de 15 a 17 h: Vecinal Villa Luján (Av. Luján 4082) Viernes 24 , de 9 a 12 h: Plaza Bordagaray (Belgrano 1950)

, de 9 a 12 h: Plaza Bordagaray (Belgrano 1950) Martes 28, de 15 a 17 h: Plaza San Martín (Entre Ríos y Gaboto)

Desde el municipio recordaron que los materiales reciclables deben entregarse limpios y secos, favoreciendo su correcto tratamiento y reutilización. En los puntos mencionados se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, botellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta dos litros).