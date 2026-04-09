La Justicia pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y sumó nuevos testigos

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Además, dispuso la citación a cinco nuevos testigos para profundizar la investigación.

La medida apunta a permitir el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales, con el objetivo de analizar la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con sus declaraciones ante los organismos de control.

En paralelo, la Fiscalía avanzó con nuevas citaciones a declarar. Entre los convocados se encuentra Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, en la calle Miró, inmueble que luego fue adquirido por el funcionario.

Su nombre surgió tras un allanamiento realizado por la Policía Federal en la inmobiliaria que intervino en la operación. Feijoo deberá presentarse a declarar el 22 de abril en tribunales.

La investigación busca reconstruir cómo se desarrolló la operación inmobiliaria y determinar de qué manera el inmueble llegó a manos de Adorni. Según se analiza en la causa, la propiedad habría sido adquirida mediante un pago inicial de 30.000 dólares y un financiamiento de 200.000 dólares a un año, sin interés.

Además, fueron citados a declarar los responsables de la inmobiliaria que comercializó el departamento, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes deberán presentarse el 20 de abril. También fue convocado el encargado del edificio de la calle Miró, con citación para el 22 de abril.

Por último, el 27 de abril deberá declarar Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni una propiedad en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá.

Las medidas dispuestas por la Fiscalía forman parte de una serie de diligencias orientadas a profundizar el análisis patrimonial del funcionario y esclarecer posibles inconsistencias en sus bienes declarados.