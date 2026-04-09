La escribana de Adorni volvió a declarar, amplió su testimonio y causó sorpresa en Tribunales

La escribana Adriana Nechevenko, vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó nuevamente este jueves en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La profesional ya había declarado durante más de dos horas el día anterior ante el fiscal Gerardo Pollicita, y regresó por iniciativa propia, sin haber sido citada formalmente. A la salida, evitó brindar detalles sobre su presentación: “Vine. No quiero hacer declaraciones. Si tengo que volver, volveré”, señaló ante la prensa.

Nechevenko tuvo participación en diversas operaciones inmobiliarias de Adorni y su entorno familiar. Entre ellas, la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; un préstamo con garantía hipotecaria sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco; y la adquisición de un inmueble en Caballito concretada el año pasado.

Sobre esta última operación, la escribana ratificó que el funcionario abonó un adelanto de 30.000 dólares y financió los 200.000 restantes mediante una hipoteca privada con las vendedoras, dos jubiladas, a quienes se comprometió a pagar en 2026 sin intereses. Ambas mujeres fueron citadas a declarar como testigos la próxima semana.

Además, detalló que el departamento de la calle Asamblea fue utilizado como garantía para obtener un préstamo de 100.000 dólares, otorgado por una comisaria retirada y su hija. Según explicó, ese crédito sí incluyó intereses —del 11%— y fue pactado en 24 cuotas.

De acuerdo con su testimonio, las prestamistas de esta segunda operación no conocían previamente a Adorni y fueron contactadas a través de la propia escribana. Ese financiamiento habría coincidido temporalmente con la compra de la vivienda en el country.

Durante su primera declaración, Nechevenko sostuvo que todas las operaciones se realizaron dentro de los marcos legales y negó irregularidades. “No hubo préstamo de dinero en efectivo, sino una hipoteca normal”, afirmó en referencia a la compra del departamento en Caballito, y consideró habitual que se financie hasta el 90% del valor de una propiedad mediante este tipo de instrumentos.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la fiscalía busca determinar el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones realizadas por el jefe de Gabinete.