Causa Adorni: la escribana reveló que pagó un departamento sin interés y en cuotas

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un esquema de pago poco habitual.

Según su testimonio, la operación se realizó con un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a pagar en el plazo de un año y sin interés, en el marco de una compraventa con las entonces propietarias, dos jubiladas.

La declaración se dio en el contexto de la investigación judicial en curso, que busca determinar las condiciones en las que el funcionario adquirió distintas propiedades. En este caso, las vendedoras fueron Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a declarar, aunque sus testimonios fueron postergados.

Durante su exposición, la escribana indicó además que no cuenta con información sobre el origen de los fondos utilizados por Adorni para concretar la compra, y aclaró que su intervención se limitó a los aspectos formales de las operaciones.

En paralelo, la causa avanza con nuevas medidas: el juez federal Ariel Lijo ordenó allanamientos en una inmobiliaria vinculada a la operación, con el objetivo de recolectar documentación y avanzar en la identificación de un intermediario mencionado como “Pablo”.

La investigación también busca establecer el nivel de endeudamiento del funcionario y su compatibilidad con los ingresos declarados, en un expediente que continúa sumando elementos y testimonios.