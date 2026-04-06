Convocan a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Glaciares

El bloque de La Libertad Avanza, junto a otros aliados al oficialismo, solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles a las 15 con el objetivo de debatir la reforma de la ley de Glaciares, una iniciativa que apunta a fomentar inversiones en el sector minero.

El pedido fue impulsado por distintos espacios parlamentarios que acompañan al Gobierno y responde, en gran medida, a la demanda de gobernadores de provincias con desarrollo minero, interesados en avanzar con cambios normativos que faciliten la llegada de capitales, en el marco del régimen de incentivos incluido en la Ley de Bases.

Entre los mandatarios que respaldan la iniciativa se encuentran Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado a fines de febrero.

Antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá conseguir dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, convocado para este martes. Allí se prevé una instancia informativa con la participación de invitados, incluidos representantes de provincias, y luego la firma de los despachos correspondientes.

El tratamiento legislativo se da en un contexto de debate público, luego de audiencias realizadas a fines de marzo en las que expusieron cientos de participantes, tanto de manera presencial como virtual. Estas instancias generaron cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.

De cara a la sesión, el oficialismo se muestra confiado en reunir el quórum necesario para habilitar el debate y avanzar en la aprobación del proyecto. Para ello, cuenta con el respaldo de bloques aliados, entre ellos sectores de la UCR, el PRO y espacios provinciales, que permitirían alcanzar los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley.

La reforma de la ley de Glaciares se perfila así como uno de los temas centrales en la agenda parlamentaria de la semana, en medio de tensiones entre el impulso a la actividad minera y los planteos vinculados a la protección ambiental.