Piden nuevas medidas en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una nueva serie de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los pedidos, el representante del Ministerio Público solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas para reconstruir los viajes realizados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es determinar destinos, condiciones de traslado y quién afrontó los costos de cada uno de los vuelos.

Además, requirió informes a los registros de la propiedad inmueble tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de analizar el historial de los bienes vinculados a la pareja, incluyendo transferencias, hipotecas y otros antecedentes. También se solicitó información a consorcios de edificios para conocer gastos asociados a esas propiedades, como expensas, pagos y eventuales mejoras.

En la misma línea, se pidió a la administración tributaria porteña datos sobre impuestos inmobiliarios, mientras que a organismos vinculados a la aviación se les requirió información sobre planes de vuelo, rutas, escalas y aeronaves utilizadas.

La investigación apunta a reconstruir en detalle los movimientos económicos del funcionario y su entorno familiar, para evaluar si los gastos registrados —incluidos viajes y propiedades— se corresponden con los ingresos declarados. En ese marco, se busca confirmar, entre otros datos, un presunto viaje al exterior realizado a fines de 2024.

Por otra parte, el fiscal también dispuso la citación como testigo del exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que actualmente pertenece a Adorni. La operación inmobiliaria quedó bajo análisis, ya que, según la documentación, el inmueble fue adquirido mediante un esquema que incluyó un crédito otorgado por las propias vendedoras.

Las medidas forman parte de una etapa clave de la causa, orientada a profundizar la recolección de pruebas y esclarecer el origen y la evolución del patrimonio del funcionario.