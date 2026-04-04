Pettovello apartó a su jefe de Gabinete tras la polémica por un crédito hipotecario

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar de su cargo al jefe de Gabinete de la cartera, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión no estuvo vinculada al otorgamiento del préstamo en sí, sino a que se trató de una medida considerada de “alto perfil”, que debió haber sido consultada previamente y que terminó generando repercusiones públicas.

El desplazamiento se produce en un contexto de creciente atención sobre los créditos concedidos a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. En los últimos días, sectores de la oposición en el Congreso impulsaron pedidos para que se investiguen estas operaciones, mientras que la entidad bancaria sostuvo que el proceso de adjudicación es uniforme y sin excepciones, aunque desde 2024 existe una línea específica para empleados públicos con condiciones más beneficiosas.

El tema cobró mayor visibilidad tras la difusión de información pública recopilada a partir de la Central de Deudores del Banco Central, que dio lugar a la circulación de nombres de dirigentes y funcionarios con créditos hipotecarios de montos significativos.

En este escenario, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, solicitando detalles al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y al directorio del Banco Nación. Además, requirió acceso a documentación específica ante la entidad financiera.

El legislador advirtió que, si bien es habitual que los bancos otorguen condiciones preferenciales a clientes vinculados laboralmente con la institución, resulta llamativo el volumen de los créditos concedidos a funcionarios y legisladores del oficialismo, en algunos casos en momentos cercanos a definiciones políticas relevantes. También mencionó situaciones puntuales dentro de distintas áreas del Gobierno.

Paulón remarcó que, en función de la información que se obtenga, evaluarán posibles medidas y subrayó la importancia de garantizar transparencia en el manejo de la banca pública, especialmente a la luz de antecedentes que se encuentran bajo investigación judicial.

Por su parte, el Banco Nación defendió su operatoria y destacó su rol predominante en el mercado hipotecario. Desde la entidad señalaron que la gran mayoría de los créditos de este tipo en el país son otorgados por el banco y que, desde el lanzamiento de sus líneas, se concedieron más de 27.000 préstamos. Asimismo, insistieron en que los procesos de evaluación son homogéneos y que su fuerte presencia se explica, en parte, por la administración de cuentas sueldo del sector público.

También indicaron que existen líneas específicas para trabajadores estatales, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, por encima del 75% previsto en la línea general, y aseguraron que todos los otorgamientos se realizan bajo criterios técnicos de evaluación crediticia.