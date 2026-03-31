La pobreza bajó al 28,2%, pero aún afecta a 13,5 millones de personas

La pobreza volvió a mostrar una caída en la Argentina durante el segundo semestre de 2025 y se ubicó en el 28,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mismo período, la indigencia descendió al 6,3%. De acuerdo con la proyección sobre el total de la población, esto implica que unas 13,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que alrededor de 3 millones están en situación de indigencia.

El dato representa una mejora respecto a los registros previos. En el primer semestre de 2025, la pobreza había sido del 31,6% y la indigencia del 6,9%, mientras que un año antes, en la segunda mitad de 2024, los indicadores se ubicaban en 38,1% y 8,2%, respectivamente. Así, la baja interanual alcanza casi 10 puntos porcentuales en el caso de la pobreza. Además, se trata del nivel más bajo desde 2018.

En términos absolutos, la reducción también es significativa: en comparación con la primera mitad de 2025, hay cerca de 1,5 millones menos de personas que no logran cubrir la Canasta Básica Total (CBT), y unos 269 mil menos que no alcanzan a acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Aun así, persisten diferencias marcadas según la edad. El 41,3% de los niños y adolescentes de hasta 14 años vive en hogares pobres, una proporción considerablemente mayor a la del resto de los grupos etarios. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el índice es del 32,6%, mientras que en la población adulta de 30 a 64 años baja al 24,6%. En los mayores de 65 años, en tanto, la pobreza alcanza al 9,7%.

También se observan brechas regionales. Las tasas más altas se registran en el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%), seguidas por el Noroeste (28,4%) y el Gran Buenos Aires (28,3%). En tanto, los niveles más bajos corresponden a la región Pampeana (26,2%) y la Patagonia (25,4%). En cuanto a la indigencia, el NEA presenta el valor más elevado, con 7,5%.

Desde el Gobierno nacional destacaron la tendencia descendente de ambos indicadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la mejora al crecimiento de la actividad, la desaceleración de la inflación y el esquema de asistencia social directa. En perspectiva más amplia, el funcionario subrayó que los niveles actuales contrastan con el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% y la indigencia al 18,1% tras el impacto inicial del ajuste económico.

Uno de los factores clave detrás de la mejora reciente fue la evolución de los ingresos en relación con el costo de vida. Durante el semestre analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, por encima del aumento de la canasta básica alimentaria (11,9%) y de la canasta total (11,3%). Esta dinámica permitió que más hogares pudieran cubrir sus necesidades básicas.

Más allá de la mejora reciente, los especialistas advierten que la evolución de la pobreza sigue estrechamente ligada al comportamiento de los ingresos y, especialmente, al precio de los alimentos. Si bien la desaceleración inflacionaria contribuyó a la baja, el impacto de los aumentos en ese rubro continúa siendo determinante, sobre todo para los sectores más vulnerables.