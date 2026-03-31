Para Echeverri, el Concejo de Sauce Viejo “nunca fue legitimado” por el Ejecutivo

Por Santotomealdía

La presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo, Valeria Echeverri, profundizó las críticas al Departamento Ejecutivo local tras la denuncia realizada por el cuerpo legislativo, y advirtió que la negativa a recibir ordenanzas “no es un hecho aislado”, sino parte de un funcionamiento institucional que arrastra irregularidades desde la creación del órgano.

“Venimos teniendo problemas institucionales. Desde que el Concejo existe, nunca fue legitimado en sus funciones por el Poder Ejecutivo”, sostuvo la titular del cuerpo, en referencia al conflicto que quedó expuesto luego de que el municipio se negara a ingresar las normas sancionadas en la última sesión. Las declaraciones fueron realizadas por la legisladora en una entrevista que concedió al programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5.

En ese sentido, Echeverri explicó que existen trabas administrativas que dificultan el normal funcionamiento legislativo. “Tenemos solo dos días a la semana para llevar los papeles al municipio, y eso ya es una irregularidad. Hay situaciones que requieren urgencia y no pueden esperar”, señaló.

Además, detalló que incluso el ingreso de notas depende de autorizaciones previas. “Cada vez que llevamos una nota, el personal de mesa de entrada tiene que consultar si pueden recibirla. Tenemos que esperar que nos digan si quieren recibirla, cuando deberían recibir todo sin condicionamientos”, remarcó.

Sobre el episodio puntual denunciado por el Concejo, fue contundente: “La semana pasada llevamos ordenanzas y algunas no fueron recibidas porque, según dijeron, no había área técnica para analizarlas. Eso no corresponde: el Ejecutivo debe recibir todo lo que llega y después decidir si lo veta o hace observaciones”.

La presidenta del cuerpo también advirtió que esta situación se enmarca en un problema más amplio, vinculado a la falta de ejecución de las normas aprobadas. “Nuestras ordenanzas no se ejecutan. Me sobran los dedos de una mano para contar cuáles se llevaron adelante”, afirmó.

A esto se suma, según indicó, la imposibilidad de ejercer plenamente el rol de control. “Hacemos presentado pedidos de informe sobre el presupuesto o el funcionamiento del municipio y no se responden. Si no tenemos esa información, tampoco podemos cumplir con nuestra función de contralor”, agregó.

Echeverri también apuntó contra las limitaciones presupuestarias del Concejo, que —según dijo— afectan su funcionamiento cotidiano. “No tenemos presupuesto. Recibimos 200 mil pesos en enero y recién en abril volvimos a recibir el mismo monto. Tuvimos que dejar de filmar las sesiones porque no podemos pagar ese servicio”, explicó.

En ese marco, sostuvo que estas dificultades impactan en el vínculo con la comunidad. “El Concejo es la casa de todos los vecinos, pero hay un malestar porque el vecino no conoce bien nuestro trabajo. No podemos ni siquiera difundir lo que hacemos como corresponde”, expresó.

Frente a este escenario, la titular del cuerpo adelantó que impulsó una ordenanza para modificar la forma de notificación al Ejecutivo. “Vamos a empezar a enviar todo por mail y dar por notificado al Ejecutivo de esa manera. Así evitamos los problemas en mesa de entrada y agilizamos los procesos”, indicó.

Por último, Echeverri dejó en claro que el conflicto responde a una decisión política. “Mi reclamo no es contra el empleado municipal, que cumple órdenes; es hacia el intendente. Todo indica que no hay intención de gobernar en conjunto con el Concejo”, concluyó.