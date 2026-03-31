La Justicia de Brasil autorizó a regresar a Argentina a Agostina Páez, la abogada acusada de racismo

La Justicia de Río de Janeiro resolvió este lunes conceder un habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, imputada por un caso de presunto racismo en Brasil, y habilitó su regreso al país bajo ciertas condiciones. La decisión implica el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre ella, como el uso de la tobillera electrónica y la retención de su pasaporte.

El fallo, dictado por el camarista Luciano Silva Barreto, revierte lo dispuesto en primera instancia y establece que la permanencia obligada de Páez en territorio brasileño ya no tenía sustento legal una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas. En ese sentido, el magistrado consideró que mantenerla en esa situación configuraba una restricción indebida a su libertad de circulación.

Para que la medida se haga efectiva, la Justicia fijó una caución equivalente a 60 salarios mínimos —unos 20.000 dólares— y exigió que la joven informe un domicilio actualizado en la Argentina. Cumplidos esos requisitos, podrá abandonar Brasil y continuar el proceso desde su país.

En los fundamentos, el tribunal cuestionó la continuidad de medidas cautelares severas sin una justificación concreta vinculada al avance de la causa. También señaló que sostener esas condiciones implicaba, en los hechos, una forma de castigo anticipado, incompatible con el principio de inocencia.

Además, el fallo remarcó la falta de proporcionalidad de obligar a una persona sin antecedentes a permanecer en el extranjero, alejada de su entorno familiar y laboral, sin razones procesales firmes que lo justifiquen.

La resolución también incluyó críticas a la actuación del juez de primera instancia, quien había rechazado el pedido de la defensa para que Páez pudiera regresar a la Argentina.

Desde el entorno legal de la joven valoraron la decisión y señalaron que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, el regreso podría concretarse en los próximos días.

El caso se originó en enero, tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en Ipanema, donde la abogada fue filmada realizando gestos considerados racistas. Si bien el proceso judicial continúa en Brasil, la medida adoptada por la Cámara le permitirá transitar esa instancia en libertad y desde su país de origen.