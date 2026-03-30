Combustibles: para YPF, las subas aplicadas “son menores de lo que deberían haber sido”

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que los aumentos en los precios de los combustibles fueron menores a los que deberían haberse aplicado, en el contexto de la suba internacional del petróleo impulsada por la guerra en Medio Oriente.

Según explicó, desde el inicio del conflicto y el impacto en el valor del barril de Brent, la petrolera aplicó incrementos equivalentes a “un tercio” de lo que hubiera correspondido si se trasladaba completamente la variación internacional.

Marín señaló que la decisión responde a la intención de evitar un mayor impacto en la economía y en la inflación, y sostuvo que no consideran adecuado aplicar subas bruscas que afecten directamente a los consumidores.

“Hemos subido un tercio de lo que deberíamos haber subido”, afirmó, y agregó que generar aumentos más pronunciados para mejorar la rentabilidad podría derivar en mayor presión inflacionaria.

En ese sentido, remarcó que la compañía trabaja en coordinación con el sector, pero “sin involucramiento del Estado nacional”, en relación a la política de precios en el actual escenario.

El titular de YPF también hizo referencia a la dificultad de comparar los valores de los combustibles con otros países, al señalar que cada mercado aplica distintos criterios y políticas.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, que impactó en el precio del crudo tras las restricciones en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.

En paralelo, el tema generó repercusiones en el ámbito político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la política energética nacional y pidió medidas para proteger el poder adquisitivo de la población, en medio del aumento de los combustibles.