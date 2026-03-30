Adorni compró un departamento en Caballito por USD 230.000 con una hipoteca privada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, una operación realizada en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de asumir en el cargo.

Según registros inmobiliarios, la adquisición se concretó mediante una modalidad de financiamiento poco habitual, ya que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, tomaron una hipoteca privada por USD 200.000 otorgada por las mismas personas que habían comprado el inmueble meses antes.

El departamento, ubicado sobre la calle Miró, cuenta con casi 200 metros cuadrados y cochera, en una de las zonas más cotizadas del barrio. Parte del monto habría sido abonado en efectivo, mientras que el resto se financió mediante este esquema entre particulares.

La operación se da en un contexto en el que la Justicia Federal investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en la evolución de su patrimonio desde su ingreso a la función pública.

Además, esta compra se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes, como la adquisición en 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.

Desde el entorno del funcionario sostienen que no existe ninguna irregularidad y aseguran que los bienes declarados son producto de su actividad en el sector privado durante más de dos décadas. También afirman que toda la documentación está a disposición de la Justicia.

En paralelo, fuentes oficiales indicaron que Adorni continúa firme en su cargo y activo en la agenda parlamentaria, descartando versiones sobre una posible salida del Gobierno.