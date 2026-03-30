Procesaron a Tapia y otros dirigentes de la AFA por retención indebida de aportes

La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por el delito de retención indebida de aportes. La medida fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien consideró que existen elementos suficientes para vincularlos con los hechos.

El magistrado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y ordenó embargos por 350 millones de pesos sobre los principales implicados. Además, se mantuvo la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, junto con la obligación de informar al Tribunal en caso de ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a una presunta evasión y retención indebida de fondos superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los períodos 2024 y 2025.

En este expediente también fueron procesados Nicolás Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, en el marco de una investigación que analiza el manejo de aportes y recursos del sistema.

Según se desprende de la resolución judicial, la causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos en concepto de retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Por su parte, la defensa de los dirigentes sostiene que la causa “carece de tipicidad” y niega la existencia de delito. Sin embargo, la Justicia decidió avanzar con los procesamientos y mantener las restricciones vigentes.

En este contexto, Tapia deberá solicitar autorización judicial para asistir a actividades fuera de su domicilio, como el partido amistoso que la Selección argentina disputará en los próximos días.

Hasta el momento, el presidente de la AFA no realizó declaraciones públicas tras la decisión judicial. Su última aparición fue reciente, al conmemorar nueve años de gestión, donde destacó un balance económico positivo en la entidad.