La Justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral

La Justicia dispuso la suspensión provisoria de más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a partir de una medida cautelar presentada por la CGT.

La decisión fue adoptada por un juzgado nacional del Trabajo, que hizo lugar al planteo de la central obrera y frenó parcialmente la aplicación de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada el pasado 27 de febrero. El reclamo había sido impulsado por el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

En su resolución, el tribunal advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, por lo que resolvió suspender de manera preventiva los artículos cuestionados hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

En la misma línea, el fallo sostiene que la medida cautelar se apoya en la “verosimilitud del derecho calificada”, al considerar que la eventual aplicación de la norma podría implicar una alteración de derechos laborales adquiridos.

Asimismo, la resolución reconoce la legitimidad de la CGT para impulsar la impugnación, al entender que los artículos alcanzados por la cautelar están vinculados a aspectos centrales como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho de huelga, además de involucrar intereses individuales homogéneos de los trabajadores regulados por la legislación vigente.

De este modo, la suspensión tendrá carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia se expida de manera definitiva sobre la constitucionalidad de la ley. En ese sentido, el fallo remarca que el análisis de fondo excede el marco de una medida cautelar y que será necesario un debate más amplio antes de adoptar una resolución final.