Pagano acusó a Adorni de usar el Estado como “ascenso social” y apuntó al oficialismo

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó duras críticas contra el oficialismo y apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de haber utilizado su paso por el Estado como una forma de “ascenso social”.

En ese marco, la legisladora también cuestionó el funcionamiento interno del espacio político y denunció la existencia de dirigentes que, según sostuvo, “utilizan el poder para hacer negocios”.

“Hay personas que utilizaron al Estado para un ascenso social como Adorni”, afirmó, y agregó que algunos funcionarios “utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública para incrementar su situación económica”.

Además, planteó que dentro del oficialismo existe una lógica de “verticalismo interno” que limita el rol del Poder Legislativo. “Los diputados y senadores no tienen ninguna autonomía. Son una escribanía del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

En esa línea, describió un esquema en el que los proyectos deben atravesar filtros previos: “Todo lo que veníamos a combatir: militamos la independencia de poderes y hacemos lo contrario”, expresó.

Pagano también cuestionó el clima político en el Congreso y habló de un deterioro en el nivel del debate. Según señaló, existe una “degradación” en la capacidad de análisis, mientras que muchas discusiones quedan desplazadas por conflictos personales.

“Se exhiben internas que nada tienen que ver con la labor legislativa”, afirmó, y agregó: “Hay más internas que funcionarios. No son un equipo que se quiere entre sí”.

La diputada también se refirió a la estructura de gobierno y denunció la existencia de un “gabinete paralelo”, que —según indicó— se conformó tras la asunción presidencial de Javier Milei.

En ese sentido, vinculó esa dinámica con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Todos los que la rodean son personas que buscan hacer negocios”, aseguró.

Por último, Pagano defendió su posicionamiento dentro del oficialismo y justificó sus denuncias públicas. “Lo único personal es el compromiso hacia la gente. Les prometí combatir la corrupción”, sostuvo.