Sociedad — 28.03.2026 —
Un centenar de nadadores se dan cita en Santo Tomé para la maratón acuática Río Salado
La competencia se desarrollará este domingo 29 a las 11 horas en el Balneario Municipal, a lo largo de un circuito de 3.000 metros. Habrá categorías competitivas y una modalidad participativa para niños.
Con la participación esperada de un centenar de nadadores, este domingo se desarrollará en nuestra ciudad la maratón acuática Río Salado. El evento se realizará a partir de las 11 horas en el Balneario Brigadier Estanislao López, con entrada libre y gratuita.
La prueba se desarrollará a lo largo de un circuito boyado de unos 3.000 metros sobre el río Salado. Habrá dos modalidades competitivas, de 3 y 1,5 kilómetros, y otras participativas de 500 y 300 metros, destinadas a la categoría kids.
El evento contará con la presencia de competidores de distintos puntos del país. Es organizado por Competencias Wolf Team, junto a la Academia de Guardavidas de Santo Tomé y la Municipalidad de Santo Tomé.
Desde el Municipio invitaron a la comunidad a presenciar la competencia y señalaron que su realización promueve la actividad física, la vida saludable y el encuentro en los espacios naturales de la ciudad.