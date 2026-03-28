Sábado 28 de marzo de 2026

Sociedad — 28.03.2026 —

Un centenar de nadadores se dan cita en Santo Tomé para la maratón acuática Río Salado

La competencia se desarrollará este domingo 29 a las 11 horas en el Balneario Municipal, a lo largo de un circuito de 3.000 metros. Habrá categorías competitivas y una modalidad participativa para niños.

La ciudad es sede de la maratón acuática Río Salado.
La ciudad es sede de la maratón acuática Río Salado.

Con la participación esperada de un centenar de nadadores, este domingo se desarrollará en nuestra ciudad la maratón acuática Río Salado. El evento se realizará a partir de las 11 horas en el Balneario Brigadier Estanislao López, con entrada libre y gratuita.

La prueba se desarrollará a lo largo de un circuito boyado de unos 3.000 metros sobre el río Salado. Habrá dos modalidades competitivas, de 3 y 1,5 kilómetros, y otras participativas de 500 y 300 metros, destinadas a la categoría kids.

El evento contará con la presencia de competidores de distintos puntos del país. Es organizado por Competencias Wolf Team, junto a la Academia de Guardavidas de Santo Tomé y la Municipalidad de Santo Tomé.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a presenciar la competencia y señalaron que su realización promueve la actividad física, la vida saludable y el encuentro en los espacios naturales de la ciudad.
 

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