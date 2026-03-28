Argentina cumplió ante Mauritania, pero dejó dudas en el funcionamiento

La Selección argentina superó 2-1 a Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de la doble fecha FIFA, en una noche que dejó conclusiones futbolísticas pero también algunas señales de contexto en la previa del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió el partido en el primer tiempo con los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, en un tramo en el que marcó claras diferencias desde el juego y la jerarquía individual. En el complemento, con múltiples variantes, el desarrollo se volvió más desordenado y la visita logró el descuento sobre el final a través de Jordan Lefort.

Uno de los datos destacados de la noche fue la suplencia inicial de Lionel Messi, quien disputó todo el segundo tiempo en un encuentro en el que el cuerpo técnico aprovechó para rotar el plantel. En total, el entrenador realizó ocho modificaciones, dándole minutos a futbolistas que buscan meterse en la consideración final de cara a la lista mundialista.

En cuanto al desarrollo, Argentina mostró solidez y eficacia en la primera etapa, con buen manejo del mediocampo y profundidad en ataque. Fernández fue una de las figuras, no solo por el gol sino por su influencia en la generación de juego, mientras que Paz aprovechó su oportunidad con un tanto que le permite seguir sumando puntos en la consideración del cuerpo técnico.

Sin embargo, el segundo tiempo dejó algunas dudas: con un equipo más fragmentado producto de los cambios, el conjunto albiceleste cedió terreno y permitió que Mauritania genere situaciones, aunque sin demasiada claridad. El descuento en los minutos finales terminó de reflejar ese bajón en la intensidad.

Más allá del resultado, el partido volvió a poner en discusión el nivel de exigencia de los amistosos elegidos en esta etapa de preparación. Si bien el equipo mantiene una racha positiva y continúa sumando rodaje, la falta de rivales de mayor jerarquía aparece como un punto a observar en la antesala de la Copa del Mundo.

Argentina volverá a presentarse este martes, nuevamente en La Bombonera, cuando enfrente a Zambia en el cierre de esta ventana internacional.