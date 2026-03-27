Avanza la causa contra Adorni: allanamiento en la TV Pública y un testimonio que lo complica

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos a partir de un operativo en la TV Pública y la declaración de una testigo clave que puso en duda la versión oficial del funcionario sobre un viaje privado a Punta del Este.

En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron este viernes en la sede del canal estatal por orden del juez federal Ariel Lijo, con el objetivo de recolectar documentación vinculada a las contrataciones de la productora del periodista Marcelo Grandío, allegado a Adorni. La medida se inscribe en una causa que busca determinar si existieron delitos como dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

Según fuentes judiciales, el requerimiento incluyó no solo los montos de los contratos, sino también registros de asistencia, ingresos y egresos laborales, con el fin de establecer si la relación contractual cumplía con las normas vigentes o si encubría beneficios irregulares.

En paralelo, avanzó la toma de testimonios. Una secretaria vinculada al piloto que intervino en el vuelo declaró ante la Justicia y aseguró que el traslado desde Punta del Este hacia Buenos Aires fue abonado por Grandío. De acuerdo a su relato, se trató de una “invitación” del periodista, lo que contradice lo sostenido públicamente por Adorni, quien afirmó haber pagado los gastos propios y los de su familia.

La testigo también detalló que mantuvo intercambios por WhatsApp con Grandío para coordinar la operación del vuelo, lo que refuerza la hipótesis de la fiscalía sobre una posible intermediación directa del periodista en la contratación.

En esa misma línea, el piloto Agustín Issin Hansen —quien participó como intermediario en la operación— ya había declarado previamente que el viaje fue abonado por el entorno de Grandío. Según su exposición, el tramo de regreso, valuado en unos 3.000 dólares, se pagó en efectivo a través de un tercero, con coordinación mediante mensajes y audios que, aseguró, conserva como respaldo.

La causa intenta establecer si el pago de ese vuelo pudo haber funcionado como una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la TV Pública. En ese sentido, la Justicia analiza distintas figuras penales, entre ellas negociaciones incompatibles con la función pública y posible enriquecimiento ilícito.

Por el momento, Grandío no fue citado formalmente, ya que no se descarta que su situación procesal pueda escalar de testigo a imputado, dependiendo de cómo evolucionen las pruebas reunidas en el expediente.