Argentina inicia la despedida rumbo al Mundial: enfrenta a Mauritania

La Selección Argentina se presentará este viernes por la noche ante Mauritania en La Bombonera, en un amistoso que comenzará a las 20:15 y que forma parte de la última ventana de preparación antes del Mundial 2026. El encuentro podrá verse por Telefe y TyC Sports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta esta doble fecha FIFA —que también incluirá el duelo ante Zambia— con el objetivo de ajustar detalles y seguir delineando la base que competirá en la próxima Copa del Mundo. Tras la suspensión de la Finalissima frente a España y la imposibilidad de concretar otros amistosos, estos partidos aparecen como una oportunidad para probar variantes y dar rodaje al plantel.

En ese contexto, el cuerpo técnico evalúa algunas modificaciones en la formación inicial. Una de las dudas está en el arco, donde Gerónimo Rulli podría tener minutos en lugar de Emiliano Martínez. En defensa, la principal incógnita se presenta en el lateral izquierdo, con la disputa entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que el resto de la última línea mantendría su estructura habitual.

El mediocampo aparece más consolidado, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes como eje de juego. En ataque, la presencia de Lionel Messi y Julián Álvarez está prácticamente asegurada, mientras que el tercer lugar se definirá entre Nicolás González y Thiago Almada.

Con el calendario cada vez más ajustado rumbo a la cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección aprovechará cada ensayo para afinar su funcionamiento colectivo. Más allá de la jerarquía del rival, el foco estará puesto en sostener la idea de juego y seguir consolidando un equipo competitivo de cara a 2026.