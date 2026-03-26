Becas municipales: proponen actualizar los montos y sumar un incentivo para mejores promedios

Por Santotomealdía



El concejal Guillermo Rey Leyes (PDP – Unidos para Cambiar Santa Fe) impulsa dos iniciativas vinculadas al sistema de becas municipales, con el objetivo de mejorar los montos actuales y, en paralelo, avanzar en un esquema que permita reconocer económicamente a los mejores promedios de las escuelas secundarias de la ciudad.

En diálogo con el programa Nova al Día (Radio Nova 97.5), el edil explicó que uno de los proyectos, que ingresará formalmente en la próxima sesión, propone solicitar al Ejecutivo que evalúe una actualización del módulo tributario, lo que impactaría directamente en el valor de las becas. En tanto, la segunda iniciativa se encuentra en proceso de elaboración y trabajo conjunto con el área de Educación y el Concejo.

Según recordó Rey Leyes, actualmente las becas municipales “rondan entre los treinta y cinco mil y cuarenta y cinco mil pesos, depende de las categorías”, y están destinadas a estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y personas con discapacidad. En ese sentido, remarcó que el objetivo es que puedan representar una ayuda más significativa frente al contexto actual.

“Muchas veces no alcanza para poder satisfacer las distintas demandas que un alumno tiene”, sostuvo, y agregó que los costos vinculados al estudio, como útiles o materiales específicos, representan una dificultad, especialmente en niveles superiores.

El sistema contempla 190 cupos y está orientado a personas con dificultades económicas, por lo que el planteo apunta a fortalecer el acompañamiento estatal en materia educativa. “La idea es que pueda aumentarse el monto de las mismas, y que los alumnos tengan una mejor ayuda”, indicó.

En paralelo, el concejal trabaja en una segunda propuesta que busca incorporar un incentivo económico para los mejores promedios de cada escuela secundaria, tanto de gestión pública como privada. Actualmente, ese reconocimiento existe, pero se limita a una distinción simbólica.

“Hoy en día no deja de ser simplemente un diploma. Y nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca”, explicó. La intención es que ese reconocimiento se traduzca en una ayuda económica, que podría ser utilizada por los estudiantes en su formación futura.

La iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis, ya que se evalúan distintos criterios de implementación. Entre ellos, cómo compatibilizar este beneficio con el esquema actual de becas orientadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad. “No vamos a descuidar el monto asignado a quienes realmente lo necesitan”, aclaró el edil.

Además, se analiza que la propuesta pueda ampliarse a otras instancias, como pasantías o espacios de participación, con el objetivo de potenciar el desarrollo de los jóvenes destacados.

Finalmente, Rey Leyes subrayó la importancia de sostener y fortalecer este tipo de políticas: “Hay que seguir manteniendo las políticas públicas en materia educativa y también premiar a quienes se esfuerzan”, afirmó.