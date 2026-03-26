Con Messi como eje, Scaloni define el equipo para el duelo ante Mauritania

La Selección argentina continúa con su preparación en el predio de Predio de Ezeiza de cara al amistoso internacional del viernes frente a Mauritania, que se disputará en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó el miércoles su segunda jornada de entrenamientos, enfocada en ajustar detalles para la doble fecha de amistosos que incluirá también el encuentro del martes ante Zambia.

La práctica comenzó por la tarde con una breve sesión de análisis de video. Luego, los futbolistas realizaron trabajos físicos en el gimnasio durante unos 20 minutos antes de trasladarse al campo para la entrada en calor.

En la parte central del entrenamiento, el cuerpo técnico dispuso tareas diferenciadas: los defensores trabajaron movimientos específicos del puesto junto a Roberto Ayala y Walter Samuel, mientras que el resto del plantel se enfocó en ejercicios de definición. La jornada concluyó con trabajos de fútbol reducido, en un formato competitivo dividido en cuatro equipos.

Para este jueves está prevista una conferencia de prensa de Scaloni por la tarde, previa al último entrenamiento antes del compromiso ante el conjunto africano.

De cara al partido del viernes, el entrenador evalúa repetir una base titular, con la presencia del capitán Lionel Messi. Sin embargo, mantiene algunas dudas en la formación: tanto Nicolás Otamendi como Rodrigo De Paul podrían iniciar en el banco, con Marcos Senesi y Leandro Paredes como posibles reemplazantes.

En ese escenario, una probable alineación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi o Senesi, Nicolás Tagliafico; De Paul o Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Messi.