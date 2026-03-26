La Corte propone cambios en la selección de jueces y los envió al Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsó una propuesta de reforma en el sistema de selección de jueces federales y nacionales, que ya fue elevada para su análisis al Consejo de la Magistratura, con el objetivo de modificar los criterios vigentes en los concursos.

El proyecto lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no cuenta con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti. La iniciativa apunta a reducir el margen de discrecionalidad política en la conformación de ternas y a limitar la influencia del contexto político en los procesos de selección.

En ese sentido, el esquema propuesto pone el foco en aspectos técnicos del procedimiento, como la elaboración de los exámenes, la asignación de puntajes y la evaluación objetiva de los candidatos, con la intención de otorgar mayor previsibilidad y transparencia a los concursos.

El planteo se da en un escenario de cambios internos dentro del Consejo de la Magistratura, donde se registra una reconfiguración de fuerzas políticas y un mayor protagonismo de La Libertad Avanza, lo que agrega un componente de contexto a la discusión sobre los criterios de selección de magistrados.

La propuesta fue remitida al plenario del organismo para su tratamiento y también notificada a las cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a las cortes supremas provinciales, con el objetivo de sumar opiniones y aportes al debate.

De todos modos, para que el nuevo reglamento pueda entrar en vigencia, deberá obtener una mayoría agravada en el Consejo de la Magistratura, instancia clave que definirá el alcance final de los cambios impulsados.