Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero, por quinto mes consecutivo

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en el arranque de 2026, en un escenario que refleja una marcada heterogeneidad entre sectores y una caída sostenida del poder adquisitivo en el empleo formal. Según informó el INDEC, los salarios registrados subieron 2% en enero, por debajo de la inflación del mes, que se ubicó entre 2,8% y 2,9%. De esta manera, acumularon su quinta caída mensual consecutiva en términos reales.

Al desagregar los datos, el deterioro fue más marcado en el sector público, donde los haberes avanzaron 1,8% y perdieron más de un punto frente a los precios. En el sector privado registrado, en tanto, los sueldos crecieron 2,1%, lo que también implicó una baja del poder de compra, aunque más moderada.

En términos interanuales, la dinámica también fue negativa para los trabajadores formales. Los salarios públicos aumentaron 30% frente a una inflación del 32,4%, mientras que los privados registrados subieron 28,5%, quedando aún más rezagados frente al avance de los precios.

El análisis de más largo plazo profundiza ese diagnóstico. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios registrados acumulan una caída real cercana al 7,9%, con un impacto particularmente fuerte en el sector público, donde el retroceso ronda el 18%. En el sector privado formal, la baja es menor, aunque también significativa.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. El índice general de salarios —que incluye también a los trabajadores informales— mostró un incremento promedio de 2,5% en enero, apenas por debajo de la inflación. Esta dinámica se explica, en gran parte, por el comportamiento del sector no registrado, cuyos ingresos reflejaron subas más elevadas.

En ese segmento, los salarios mostraron un alza mensual superior al 4% y un crecimiento interanual del 80,6%, muy por encima de los registrados. No obstante, estos datos deben leerse con cautela debido al rezago estadístico con el que se mide este componente, que suele reflejar ajustes de meses anteriores.

La evolución dispar entre sectores pone en evidencia una recomposición desigual de los ingresos. Mientras los trabajadores informales muestran una recuperación tras un período de fuerte deterioro, los asalariados formales —en especial los del sector público— continúan perdiendo terreno frente a la inflación.

En este contexto, especialistas advierten que el problema no se limita a la dinámica mensual, sino que responde a una tendencia más profunda. Los niveles salariales actuales se ubican entre los más bajos de las últimas décadas, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del poder adquisitivo en el corto plazo.