Con ánimo renovado, Colapinto se enfoca en un exigente desafío en Japón

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a salir a pista el jueves por la noche en el inicio del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, correspondiente a la tercera fecha del campeonato. La primera práctica libre se disputará desde las 23:30 (hora de Argentina) en el tradicional Circuito de Suzuka.

La actividad continuará durante la madrugada del viernes con la segunda sesión de entrenamientos, prevista para las 3, en un trazado técnico y exigente que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros.

Colapinto llega a esta competencia en alza luego de su actuación en el Gran Premio de China, donde finalizó en el décimo puesto y sumó su primer punto con Alpine. El argentino logró reponerse de un inicio complicado de temporada en Australia y mostró una evolución marcada en su rendimiento.

Incluso, su resultado en China pudo haber sido mejor de no mediar factores externos, como la aparición temprana del auto de seguridad y un incidente con Esteban Ocon, que condicionaron su carrera.

En cuanto al campeonato, tras las dos primeras fechas el líder es George Russell, de Mercedes, seguido de cerca por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli. Más atrás aparecen los representantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El cronograma del fin de semana se completará con la tercera práctica libre el viernes por la noche, la clasificación en la madrugada del sábado y la carrera, que se correrá el domingo desde las 2 de la mañana (hora argentina).