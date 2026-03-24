Milei admitió “contratiempos” en la baja de la inflación y defendió su plan económico

El presidente Javier Milei reconoció la existencia de “contratiempos” en el proceso de reducción de la inflación, aunque aseguró que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y sostuvo que los indicadores muestran una mejora gradual.

Las declaraciones se dieron en el marco de una serie de respuestas en la red social X, donde el mandatario abordó críticas sobre la marcha del plan económico y defendió su gestión, al tiempo que insistió en que la inflación continúa desacelerándose pese a las dificultades.

Al responder sobre las proyecciones para 2026, Milei admitió que “han habido contratiempos”, aunque aclaró que eso no implicará abandonar las políticas implementadas. En ese sentido, remarcó que el objetivo sigue siendo reducir la suba de precios y defendió las herramientas aplicadas por su administración.

El jefe de Estado también buscó explicar el comportamiento de los indicadores al señalar que “puede aumentar todo y bajar la inflación”, en referencia a que lo que se mide es la velocidad de aumento de los precios. Según planteó, aunque los valores sigan en alza, una desaceleración implicaría una mejora en la inflación.

Durante el intercambio, Milei compartió datos para respaldar su postura y afirmó que entre enero y febrero de 2026 la inflación acumuló un 5,9%, lo que, a su entender, evidencia una tendencia descendente. Sin embargo, también reconoció que el problema “no está terminado”.

Las publicaciones generaron reacciones cruzadas. Mientras algunos usuarios destacaron los avances señalados por el Gobierno, otros cuestionaron el impacto de la inflación en la vida cotidiana y pusieron en duda la recuperación económica.

En paralelo, el mandatario reafirmó su programa de ajuste y sostuvo que “todavía hay mucho para ajustar”, al tiempo que ratificó la reducción del gasto público y de la estructura estatal. También insistió en que la actual gestión es la primera en bajar la inflación respecto del nivel heredado.

El contexto político también estuvo marcado por las movilizaciones en Plaza de Mayo, donde organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron críticas hacia el Gobierno, incluyendo cuestionamientos a las políticas económicas y sociales.

En el plano económico, Milei aseguró que “los indicadores están mejorando” y rechazó que exista una recesión, al tiempo que sostuvo que el nivel de actividad se encuentra en crecimiento. No obstante, distintos análisis advierten que la recuperación es desigual entre sectores, con mejores resultados en energía y agro, y rezagos en industria y construcción.

De este modo, el escenario combina señales de desaceleración inflacionaria, tensiones políticas y dudas sobre la evolución económica, en un contexto donde el propio presidente reconoce dificultades, pero mantiene su apuesta por el rumbo adoptado.