A 50 años del golpe, una multitud se movilizó en todo el país por el Día de la Memoria

Por Santotomealdía



A 50 años del último Golpe de Estado, cientos de miles de personas se movilizaron este 24 de marzo en distintos puntos del país, con epicentro en la Plaza de Mayo, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La convocatoria central reunió a organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales y ciudadanos, en una jornada marcada por la masividad, las consignas históricas y la presencia de nuevas generaciones.

En ese marco, en Buenos Aires se leyó un documento consensuado por los organismos, en el que se reafirmó el reclamo por los desaparecidos: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron, y cuestionaron posturas del Gobierno nacional vinculadas a la cifra de víctimas y a las políticas de derechos humanos.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, señalaron durante la lectura, que estuvo a cargo de referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

La movilización comenzó a tomar forma desde la mañana, cuando columnas de manifestantes empezaron a colmar la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo y las diagonales, en una afluencia constante que se extendió durante toda la jornada.

Cientos de miles de personas marcharon a Plaza de Mayo, a 50 años del último golpe. (Crédito: Infobae)

Entre las principales consignas se destacaron “Nunca más”, “30.000 detenidos-desaparecidos, presentes” y el pedido de “apertura de archivos” para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la última dictadura.

Uno de los momentos más significativos se vivió por la tarde, cuando los asistentes levantaron en alto fotos de personas desaparecidas, en una imagen que se repite cada año y que volvió a ser una de las postales más fuertes de la jornada.

A lo largo de la movilización también se observaron pañuelos blancos, banderas con rostros de desaparecidos y carteles con consignas vinculadas a la memoria, en una marcha que combinó expresiones históricas con la participación de niños, jóvenes y familias enteras.

El documento leído en el acto también incluyó cuestionamientos a políticas actuales y advertencias sobre la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad, así como reclamos vinculados a la continuidad de las políticas de memoria.

La jornada concluyó cerca de las 18, con una Plaza de Mayo colmada y una desconcentración paulatina, en la que los manifestantes se retiraron manteniendo las consignas y banderas en alto.

Como cada 24 de marzo, la movilización volvió a instalar en el espacio público el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, a medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar.