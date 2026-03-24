El Gobierno difundió un video por los 50 años del Golpe en el que reclama una “memoria completa”

El Gobierno nacional difundió un video por el 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que reavivó la polémica en torno a la interpretación de lo ocurrido en la década del ’70. La pieza, titulada “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, retoma la postura oficial de plantear una mirada integral sobre la violencia de aquel período.

El material, del que se había anticipado un fragmento en redes sociales, reúne testimonios de víctimas vinculadas tanto al accionar del terrorismo de Estado como al de organizaciones armadas. En ese marco, el relato sostiene que durante años se instaló una “visión parcial” de los hechos y cuestiona las políticas de derechos humanos impulsadas desde 2003, a las que describe como una construcción que profundizó divisiones en la sociedad.

A lo largo del video se plantea la necesidad de ofrecer una “memoria completa”, con el objetivo —según se expresa— de que las nuevas generaciones accedan a una interpretación más amplia de lo ocurrido. También se afirma que una lectura fragmentada del pasado puede derivar en una utilización política de la memoria.

Entre los testimonios incluidos aparece el de Miriam Fernández, hija de desaparecidos y criada por un integrante de las fuerzas de seguridad condenado por delitos de lesa humanidad. En su relato, describe su historia personal atravesada por ambas realidades y plantea la posibilidad de reconciliar esas experiencias como parte de un proceso individual y colectivo.

El video también incorpora la voz de Raúl Larrabure, hijo de un militar secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974. Allí se detallan las condiciones de cautiverio de su padre y se insiste en la necesidad de visibilizar todos los hechos de violencia ocurridos en esos años.

Ambos testimonios fueron registrados en la Casa Rosada y forman parte de una narrativa que busca ampliar el enfoque sobre el período previo y posterior al golpe.

La difusión del video se da en un contexto de fuerte sensibilidad política y social en torno a la memoria histórica, y vuelve a instalar el debate sobre cómo interpretar y transmitir los hechos vinculados al terrorismo de Estado y la violencia política en la Argentina.