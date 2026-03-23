Triunfos de River y Boca en una jornada donde el VAR incidió en los resultados

River y Boca consiguieron importantes victorias en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en una jornada donde el VAR tuvo una incidencia determinante en ambos encuentros. El equipo de Núñez se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el Xeneize repitió resultado frente a Instituto en La Bombonera.

El conjunto dirigido por Martín Demichelis alcanzó su cuarto triunfo consecutivo tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto en un partido de bajo nivel futbolístico, donde las decisiones arbitrales revisadas por video marcaron el rumbo del juego.

Durante el primer tiempo, una de las jugadas más polémicas se dio sobre el cierre, cuando Nazareno Arasa sancionó penal por una mano de Matías Valenti, aunque tras la revisión en el VAR, la infracción fue rectificada y se cobró tiro libre fuera del área.

En el complemento, el conjunto cordobés llegó a ponerse en ventaja con un gol de Tomás González, pero la acción fue invalidada por posición adelantada previa, nuevamente a instancias del VAR. Minutos más tarde, el árbitro volvió a ser convocado para revisar una infracción de Facundo Cobos sobre Sebastián Driussi dentro del área, sancionando penal que Gonzalo Montiel transformó en gol.

Con Estudiantes volcado en ataque en busca del empate, River aprovechó los espacios y sentenció el encuentro gracias a una gran definición de Maxi Salas, que estableció el 2-0 definitivo.

Por su parte, Boca volvió al triunfo como local tras 49 días sin victorias en La Bombonera, al derrotar también por 2-0 a Instituto. El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue superior en el desarrollo, aunque debió lidiar con algunos contraataques peligrosos del conjunto cordobés en la primera mitad.

En el segundo tiempo, el Xeneize encontró la ventaja a partir de una gran acción individual de Tomás Aranda, quien marcó su primer gol en Primera División. Más tarde, tras una jugada confusa en el área, Adam Bareiro amplió la diferencia, en un tanto que fue convalidado luego de la revisión del VAR, que descartó una posición adelantada.

Instituto había logrado descontar en el tramo final tras un error defensivo de Ayrton Costa, pero el gol fue anulado por offside, nuevamente tras la intervención del sistema de videoarbitraje.

Con este resultado, Boca se ubica sexto en la Zona A con 17 puntos y acumula ocho partidos sin perder en torneos de AFA, mientras que River continúa consolidando su buen presente con una racha positiva en crecimiento.