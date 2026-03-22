Colón juega en la Isla Maciel en busca de su primer triunfo como visitante

Colón visitará este domingo a San Telmo en el marco de la sexta fecha de la Primera Nacional, con el objetivo de mantener su invicto y conseguir su primer triunfo en condición de visitante.

El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, con arbitraje de Franco Acita y transmisión a través de LPF Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán atraviesa un inicio auspicioso, con dos triunfos y dos empates, lo que le permite sostenerse invicto en la competencia. En su última presentación, el Sabalero venció a Acassuso en condición de local.

Para este compromiso, el entrenador realizará una variante obligada debido a la lesión de Conrado Ibarra, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Su lugar será ocupado por Julián Marcioni, que vuelve al equipo tras haber estado ausente en el último partido.

Por su parte, San Telmo buscará revertir su presente, ya que aún no logró ganar en el torneo, acumulando dos empates y dos derrotas. El conjunto dirigido por Marcelo Perugini intentará hacerse fuerte como local para sumar su primera victoria.