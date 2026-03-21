Golpe inesperado: Unión perdió con Defensa y Justicia pese a jugar con uno más

Unión sufrió una dura derrota este sábado al caer 2-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, por una nueva fecha de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Madelón no logró capitalizar la ventaja de jugar más de un tiempo con un hombre de más por la expulsión de Rubén Botta y terminó pagando caro sus errores en el complemento.

Los goles del conjunto local llegaron en la segunda mitad, a través de Lucas Souto, a los 24 minutos, y de Juan Manuel Gutiérrez, a los 33. El encuentro se disputó en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Felipe Viola.

El desarrollo del partido mostró a un Unión protagonista en el arranque, con presión alta y generación de situaciones claras. La más nítida en ese tramo fue para Brahian Cuello, tras una buena combinación ofensiva, pero su remate se fue desviado. Defensa y Justicia también tuvo sus aproximaciones, con intervenciones clave del arquero Matías Mansilla para sostener el cero.

El punto de quiebre del primer tiempo llegó a los 34 minutos, cuando Botta vio la tarjeta roja tras una reacción ante Mauro Pittón. Con superioridad numérica, el Tatengue parecía quedar en una posición favorable para llevarse el partido.

Sin embargo, en el complemento el equipo santafesino perdió claridad y no supo cómo aprovechar ese escenario. Aunque intentó sostener la iniciativa y generó algunas llegadas, le faltó precisión en los últimos metros ante un rival que se replegó y esperó su oportunidad.

El golpe llegó a través de una pelota parada: un tiro libre ejecutado por Aaron Molinas encontró a Souto, que apareció por el segundo palo para abrir el marcador. A partir de allí, Unión entró en un desconcierto del que no pudo salir.

Poco después, una pérdida en la mitad de la cancha dejó a Gutiérrez mano a mano, y el delantero no falló para sellar el 2-0 definitivo. El equipo de Madelón intentó reaccionar, incluso llegó a convertir por intermedio de Marcelo Estigarribia, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

La derrota deja un sabor amargo para Unión, que tuvo el control del partido durante varios pasajes y contó con ventaja numérica, pero no logró traducirlo en el resultado. Ahora deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en el campeonato.