Suerte dispar para los argentinos en la Sudamericana: así quedaron los grupos

La Copa Sudamericana ya tiene definidos sus grupos y los seis equipos argentinos conocieron el camino que deberán recorrer en la fase inicial del certamen continental, cuyo inicio está previsto para la semana del 7 de abril.

River, San Lorenzo, Racing, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra serán los representantes nacionales en esta edición, con realidades diversas y desafíos de distinto nivel en sus respectivas zonas.

River, que regresa al torneo luego de más de una década, será cabeza de serie en el Grupo H, donde enfrentará a Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. En los papeles, se trata de una zona accesible, sin rivales de peso histórico, aunque con la exigencia habitual de los viajes internacionales.

San Lorenzo, por su parte, integrará el Grupo D junto a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. El conjunto paulista aparece como el principal competidor por el liderazgo, en una zona que también presenta la dificultad de la altura en territorio ecuatoriano.

Racing, vigente campeón del torneo, tendrá un panorama más exigente en el Grupo E. Allí se medirá con Botafogo de Brasil, Independiente Petrolero de Bolivia y Caracas de Venezuela, en una zona que combina rivales de jerarquía con escenarios complejos desde lo geográfico.

Tigre, en tanto, afrontará el Grupo A sin presencia de equipos brasileños. Sus rivales serán América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, en una zona que aparece más equilibrada y abierta.

Los debutantes argentinos también tendrán desafíos importantes. Deportivo Riestra formará parte del Grupo F junto a Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central integrará el Grupo G, donde enfrentará a Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Olimpia de Paraguay, en una de las zonas más exigentes por la jerarquía de sus rivales.

El formato del torneo establece que solo los primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante equipos provenientes de la Copa Libertadores.

La fase de grupos se extenderá hasta fines de mayo, en tanto que la final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla. En juego, además del prestigio continental, habrá importantes premios económicos en cada instancia del certamen.

Con seis representantes, el fútbol argentino buscará sostener su protagonismo histórico en la competencia, en la que es el país más ganador.