En un congreso partidario, Macri defendió el rol del PRO y marcó diferencias con el Gobierno

El ex presidente Mauricio Macri sostuvo que el PRO “no nació solo para ganar una elección”, sino que existe para “garantizar que el país no retroceda”, en el marco de un congreso partidario realizado este jueves con la presencia de dirigentes, legisladores y militantes.

Durante su intervención, Macri también planteó que el espacio no coincide en todos los aspectos con el gobierno de Javier Milei, aunque remarcó que tampoco le darán “una excusa al populismo para volver”, en referencia al posicionamiento político del partido.

El encuentro reunió a unos 500 participantes, entre ellos gobernadores, intendentes y referentes nacionales, y tuvo como eje el análisis del presente político y la proyección del PRO de cara a los próximos años.

En su discurso, Macri destacó que integrantes de su espacio forman parte del actual Gobierno nacional: “Seis miembros del gabinete se formaron o trabajaron con nosotros”, señaló, y agregó que eso representa “un orgullo” para el partido.

Además, sostuvo que las reformas estructurales requieren acuerdos amplios y continuidad en el tiempo, y remarcó la necesidad de contar con un Estado que funcione y genere previsibilidad para la sociedad.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que el país atraviesa “un momento bisagra” y aseguró que desde el PRO buscarán que Argentina “salga adelante” y “no vuelva atrás”. En esa línea, sostuvo que el espacio tiene “experiencia, equipos y un método que funciona”.

También participaron del encuentro la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quienes coincidieron en la necesidad de proyectar el partido hacia el futuro y volver a posicionarlo como una alternativa de gobierno.

En tanto, el diputado nacional Cristian Ritondo destacó el rol del PRO en el Congreso al señalar que “ninguna reforma” impulsada por el Gobierno hubiera sido posible sin su acompañamiento.

El plenario se realizó con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y delinear la estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en lo que representó además una nueva reaparición pública de Macri en el ámbito partidario.