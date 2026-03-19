Chicas digitalers: Personal impulsa una nueva iniciativa para acercar a más adolescentes al mundo de la tecnología

Con el objetivo de fortalecer la formación de talento digital y reducir la brecha de género en el sector tecnológico, Personal anunció el lanzamiento de una nueva edición de Chicas digitalers. Desde la empresa explicaron que se trata de una experiencia de formación gratuita para chicas que estén cursando el secundario y quieran dar sus primeros pasos creando con tecnología y recordaron que la modalidad del programa es 100% online sincrónica.

Para postularse, las interesadas pueden completar el formulario desde la página web de Chicas digitalers: https://institucional.telecom.com.ar/digitalers/chicas-digitalers La inscripción está abierta hasta el 14 de abril. Las clases comienzan esa misma semana.

"Chicas digitalers forma parte de las iniciativas de la compañía para promover el desarrollo de habilidades digitales y acercar nuevas oportunidades a las jóvenes en la economía del conocimiento", informaron desde Personal. A través de esta propuesta, las participantes pueden explorar programación, inteligencia artificial, desarrollo web y videojuegos acompañadas por mentores y una comunidad que inspira, guía y potencia su creatividad, según detallaron.

"Con ocho años de trayectoria y miles de participantes en Argentina, el programa busca despertar el interés por el mundo digital y mostrar que la tecnología también puede ser un espacio de creación para las chicas", subrayaron desde la firma.

Durante la experiencia, las participantes podrán elegir entre diferentes propuestas temáticas diseñadas para aprender desde cero y desarrollar proyectos reales en un entorno colaborativo.

Entre las experiencias disponibles se encuentran:

Código Creativo: primeros pasos en programación mediante herramientas visuales y proyectos prácticos.

primeros pasos en programación mediante herramientas visuales y proyectos prácticos. Web Creators: introducción al desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript.

introducción al desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. Game Lab: creación de videojuegos a partir de ideas propias utilizando programación por bloques.

creación de videojuegos a partir de ideas propias utilizando programación por bloques. IA en Acción: introducción al mundo de la inteligencia artificial y el desarrollo de proyectos que combinan creatividad y tecnología.

La modalidad es 100% online, con encuentros virtuales semanales de 2 horas durante 12 semanas, acompañados por mentores y mentoras que guían el proceso de aprendizaje. El programa cuenta con el aval de la CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software)

Las chicas interesadas podrán postularse para participar de la experiencia Chicas digitalers completando el formulario disponible en el sitio web del programa. Se requiere contar con PC, conexión a internet y con el consentimiento de un adulto responsable. Los cupos son limitados y no es necesario tener conocimientos previos.

"Con iniciativas como Chicas digitalers, Personal continúa impulsando el desarrollo de habilidades clave para la economía digital y promoviendo una mayor participación de mujeres jóvenes en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde aún existen brechas de representación", indicaron.

Además, señalaron que "el programa ha demostrado su impacto más allá del aula". En ese sentido, mencionaro que en 2024, "tres participantes de Chicas digitalers fueron reconocidas internacionalmente en el concurso Technovation Girls en Silicon Valley por desarrollar una aplicación con impacto social, consolidando el potencial del talento joven cuando se combina tecnología, creatividad y acompañamiento". Asimismo, "este año nuevos equipos estarán enfrentando este gran desafío con el acompañamiento de Personal".

Para más información y postulaciones: https://institucional.telecom.com.ar/digitalers/chicas-digitalers.