Buscan a una niña de 2 años y activan la Alerta Sofía en Córdoba

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en la ciudad de Cosquín para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que desapareció de su vivienda en el barrio San José Obrero.

Según relataron sus familiares, la ausencia de la menor fue advertida alrededor de las 14.30 de este miércoles, cuando su madre se encontraba dentro de la casa preparando el almuerzo. Minutos antes, la niña había estado jugando con su hermano de 6 años en una de las habitaciones.

A partir de la denuncia, se activó un intenso operativo de rastrillaje que se extendió durante toda la jornada y la noche, en el que intervienen efectivos policiales, bomberos voluntarios de distintas localidades de la región, unidades caninas y drones. La vivienda familiar fue establecida como “punto cero” desde donde se organiza la búsqueda.

La Fiscalía de Instrucción de segundo turno, a cargo de la fiscal Silvana Pen, solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar a la menor. Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.

En paralelo, se activó la Alerta Sofía, un mecanismo de difusión urgente que permite amplificar la búsqueda a través de medios de comunicación, redes sociales y dispositivos de seguridad en todo el país ante casos considerados de alto riesgo.

ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

La madre de la niña aseguró que la desaparición se produjo en cuestión de segundos y remarcó que su hija no solía salir sola de la casa. En ese sentido, expresó su preocupación ante la posibilidad de que alguien se la haya llevado.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, indicó que se dispusieron controles en rutas y accesos, además del relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. También confirmó que se tomó declaración a familiares y personas del entorno cercano.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido en las horas previas a la desaparición. Mientras tanto, las autoridades insistieron en la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con las fuerzas de seguridad.