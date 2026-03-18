El Liceo Municipal dará a conocer su oferta académica para el año 2026

Con una nueva edición de “Liceo Abierto”, el Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” pondrá a consideración de la comunidad su oferta académica para el ciclo lectivo 2026. La actividad se desarrollará este viernes 20 de marzo, de 18 a 21 horas, en la sede de la institución ubicada en Castelli 1636.

La jornada tiene como objetivo brindar información sobre las distintas propuestas de formación en artes e idiomas que ofrece la entidad, en un espacio abierto donde los interesados podrán interiorizarse antes del inicio del período de inscripciones.

En ese marco, docentes del Liceo estarán presentes para asesorar a quienes se acerquen, orientar sobre los trayectos formativos y responder consultas vinculadas a los cursos y modalidades disponibles.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a participar de esta iniciativa, que busca acercar las propuestas educativas y culturales, promoviendo el acceso a la formación y el desarrollo de habilidades artísticas y lingüísticas en la ciudad.