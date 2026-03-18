La desocupación aumentó al 7,5% en el cierre de 2025 y golpea con fuerza a los jóvenes

La tasa de desocupación registró un incremento en el cuarto trimestre de 2025 y se ubicó en el 7,5% de la población económicamente activa, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

En términos absolutos, durante los últimos tres meses del año la oferta laboral alcanzó a 22,72 millones de personas, con un leve crecimiento respecto del trimestre previo. Sin embargo, el nivel de empleo descendió a 21,08 millones, lo que derivó en un aumento del desempleo hasta 1,64 millones de personas.

Si se compara con igual período de 2024, la población económicamente activa creció, pero el empleo se redujo, lo que explica el incremento de más de 245 mil desocupados en el país, según la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares a un total de 47,7 millones de habitantes.

Las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron relativamente estables. La primera se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%, con una leve caída tanto en relación al trimestre anterior como en la comparación interanual.

De acuerdo con el análisis del economista Gabriel Caamaño, el aumento del desempleo responde principalmente a la caída del empleo formal, que no logró ser compensada por el leve incremento del trabajo informal.

El deterioro del mercado laboral impactó con mayor fuerza en los jóvenes. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales, mientras que en los varones del mismo grupo etario el aumento fue de 3,7 puntos. En contraste, los indicadores se mantuvieron estables en la población de entre 30 y 64 años.

En cuanto a la composición de la población desocupada, los jóvenes continúan siendo los más afectados: las mujeres de hasta 29 años representan el 23,1% del total, mientras que los varones alcanzan el 27,9%. En los grupos de mayor edad, la incidencia es menor y prácticamente marginal entre los mayores de 65 años.

Respecto a los tiempos de búsqueda laboral, casi un tercio de los desocupados (30,9%) lleva más de un año intentando conseguir empleo, mientras que cerca de un cuarto (24,9%) lo hace desde hace entre uno y tres meses.

Por sectores de actividad, la construcción concentra el mayor porcentaje de personas sin trabajo que provienen de una ocupación previa, con el 19,3%. Le siguen el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%).

En el análisis geográfico, algunas áreas urbanas presentan niveles de desocupación por encima del promedio nacional. Entre ellas se destacan los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos, con tasas cercanas al 9,5%. En el otro extremo, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y el Gran San Luis registran los niveles más bajos.

Por regiones, el Gran Buenos Aires lidera la tasa de desempleo con 8,6%, seguido por la región pampeana (7,7%). Más atrás se ubican el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste, con el menor nivel de desocupación (4,2%).