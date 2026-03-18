Denuncian que el Gobierno planea cerrar delegaciones de Trabajo en todo el país

Versiones referidas al avance del Gobierno nacional con una profunda reestructuración de la Secretaría de Trabajo, que incluye el cierre de sus delegaciones en todo el país, genera preocupación en el sector por lo que significaría el despido de alrededor de 1.600 empleados, .

De acuerdo a información suministrada por el medio Mundo Gremial, la medida se inscribe en el plan de reducción del Estado impulsado por la gestión de Javier Milei y se implementa desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según trascendió, el proceso implicará el cierre de las agencias territoriales que la cartera posee en las distintas provincias.

Estas delegaciones cumplen funciones clave para garantizar la presencia federal del organismo, ya que brindan asistencia y orientación a trabajadores, empleadores, sindicatos, cooperativas y otros actores del ámbito laboral, además de canalizar distintos trámites vinculados al empleo.

De acuerdo a fuentes del área laboral, la decisión forma parte de una estrategia orientada a achicar la estructura del organismo que conduce Julio Cordero. En ese marco, se prevé la desvinculación de unos 1.600 trabajadores en todo el país.

El avance de estas medidas se da en un contexto de incertidumbre en distintos organismos estatales, donde se vienen registrando recortes y reestructuraciones desde el inicio de la actual gestión.

Días atrás, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había declarado el estado de “alerta máxima” en la Secretaría de Trabajo ante versiones sobre despidos masivos. El gremio, conducido por Rodolfo Aguiar, advirtió entonces sobre un posible vaciamiento del área y cuestionó el impacto de la medida en el funcionamiento del organismo.