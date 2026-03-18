Sobreseyeron parcialmente a Lázaro Báez en una causa por evasión

El ex empresario de la construcción Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial, junto a otras once personas, en una causa por presunta evasión impositiva vinculada a la firma Austral Construcciones.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 en el marco de la reciente Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso de la Nación, que introdujo modificaciones en los criterios para la persecución penal de este tipo de delitos.

Sin embargo, Báez deberá afrontar un juicio oral por la deuda correspondiente al período 2012. Esto se debe a que la nueva normativa estableció montos mínimos que dejan fuera de la imputación al resto de los ejercicios fiscales en los que la empresa no abonó IVA y Ganancias.

El sobreseimiento también alcanzó a sus hijos Martín, Leandro y Luciana Báez, así como a otros imputados en la causa: César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.