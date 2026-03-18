Continuará en prisión preventiva la madre de la menor imputada por el crimen de Jeremías Monzón

La Justicia de Santa Fe confirmó este miércoles la prisión preventiva de Nadia Juárez, la madre de la adolescente imputada por el crimen del joven santotomesino Jeremías Monzón. De esta manera, la mujer continuará detenida mientras avanza la investigación judicial.

La resolución fue tomada por el juez de la Cámara de Apelaciones, Alejandro Tizón, durante una audiencia realizada esta mañana en los tribunales santafesinos. Allí, el camarista rechazó los planteos de la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Durando, y avaló la hipótesis presentada por la Fiscalía.

Según se sostuvo en la audiencia, Juárez habría tenido conocimiento del plan criminal y habría colaborado con su hija y los otros dos menores involucrados en la eliminación de pruebas tras el homicidio.

Además, Tizón consideró que persisten riesgos procesales que justifican la medida cautelar, entre ellos la pena en expectativa y la posibilidad de que la imputada no se someta al proceso judicial. En ese sentido, tanto el fiscal del caso, Francisco Cecchini, como los abogados querellantes Bruno Rugna y Diego Martínez habían solicitado que se mantenga la prisión preventiva.

Juárez, de 41 años, está imputada como partícipe secundaria del homicidio calificado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

La audiencia de este miércoles tuvo como objetivo revisar la resolución adoptada en primera instancia por el juez Octavio Silva, quien había ordenado la detención de la mujer. Con este fallo, la Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión.

Durante la jornada también estuvo presente en tribunales Romina Monzón, madre de la víctima, quien al finalizar la audiencia expresó su conformidad con lo resuelto. Señaló que la decisión judicial “nos da tranquilidad” y cuestionó el accionar de los acusados tras el crimen, al tiempo que denunció situaciones de hostigamiento que, según afirmó, continúan atravesando como familia.