Este miércoles revisarán la prisión preventiva de la madre de la adolescente imputada por el crimen de Jeremías Monzón

Este miércoles se realizará una audiencia clave para definir la situación procesal de Nadia Juárez, la madre de la adolescente imputada por el crimen del joven santotomesino Jeremías Monzón. Un tribunal de segunda instancia revisará la prisión preventiva que pesa sobre la mujer, en el marco de la investigación judicial en curso.

La audiencia fue fijada para las 8.30 en la sala 5 de los tribunales de Santa Fe y estará a cargo del camarista Alejandro Tizón. Allí se analizará el planteo de la defensa, que apeló la medida dispuesta en primera instancia por el juez Octavio Silva.

Juárez permanece detenida con prisión preventiva, imputada como partícipe secundaria del homicidio ocurrido en diciembre de 2025. Según la acusación fiscal, habría mantenido un encuentro con su hija y los otros dos menores involucrados poco después del crimen, en el que —de acuerdo a esa hipótesis— habría tomado conocimiento de lo sucedido. Además, se le atribuye haber acompañado posteriormente a los adolescentes hasta el Parque del Sur, donde habrían descartado pertenencias de la víctima.

Desde la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Durando, sostienen que la mujer no tenía conocimiento previo del hecho y que la imputación se basa en interpretaciones que no logran acreditar su participación. En ese sentido, cuestionan el valor del material fílmico presentado por la Fiscalía como uno de los principales elementos de prueba.

Por su parte, el fiscal Francisco Cecchini sostiene que existen indicios suficientes para sostener la imputación, entre ellos un registro de cámaras de seguridad que ubica a Juárez junto a los adolescentes poco después del crimen, en un encuentro que —según la acusación— no habría sido casual.