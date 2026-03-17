Irán acusó a Javier Milei de cruzar “una línea roja” tras sus declaraciones

El gobierno de Irán cuestionó en duros términos al presidente Javier Milei luego de sus recientes declaraciones sobre la República Islámica, y advirtió que el mandatario argentino habría “cruzado una línea roja”.

Las críticas fueron difundidas a través del diario Teheran Times, un medio señalado por publicaciones locales como cercano al régimen de Teherán. En un artículo titulado “Milei, Quo Vadis?”, el periódico cuestionó la política exterior del Gobierno argentino y su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Según el texto, la postura adoptada por la administración nacional respondería a presiones externas y formaría parte de un supuesto “proyecto de iranofobia”. En ese marco, el artículo advierte que Irán no puede mantenerse al margen frente a lo que considera posiciones hostiles por parte de Argentina.

“Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, señala uno de los pasajes más contundentes del documento.

Las críticas surgen a partir de declaraciones recientes de Milei durante un discurso en Nueva York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina y remarcó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Desde Teherán, esas expresiones fueron interpretadas como una actitud “agresiva” hacia el país.

El artículo también rechaza las acusaciones que vinculan a Irán con el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, y sostiene que ese señalamiento forma parte de una campaña que lleva más de tres décadas.

Además, el texto acusa al Gobierno argentino de actuar como un “instrumento” de los intereses de Estados Unidos e Israel, y en uno de sus tramos más duros afirma que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina”.

Las declaraciones marcan un nuevo punto de tensión en la relación bilateral, en un contexto de fuerte alineamiento del actual gobierno argentino con potencias occidentales.