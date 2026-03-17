Cristina Kirchner negó las acusaciones en la causa Cuadernos y cuestionó a jueces y fiscales

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes como imputada en el juicio por la causa conocida como “Cuadernos de la Corrupción”, en la que está acusada de liderar una asociación ilícita vinculada al cobro de coimas en la obra pública durante su gobierno.

La audiencia se llevó a cabo ante el Tribunal Oral Federal 7, donde la ex mandataria se presentó acompañada por sus abogados y brindó una extensa declaración indagatoria. Desde el inicio, anticipó que definiría al final si respondería preguntas y finalmente optó por no contestar consultas de las partes.

Durante su exposición, Kirchner cuestionó con dureza la investigación judicial y el accionar de jueces y fiscales, a quienes acusó de llevar adelante “prácticas mafiosas”. En ese sentido, apuntó especialmente contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes responsabilizó por el desarrollo de la causa.

La ex presidenta también puso en duda la validez de las pruebas reunidas en el expediente y cuestionó el uso de la figura del arrepentido. Según sostuvo, existió un “manejo delictivo” para forzar declaraciones que la involucraran en los hechos investigados.

En ese marco, rechazó las acusaciones en su contra y cuestionó la cantidad de cargos por presunto cohecho. “¿Cuándo, cómo y quién recibió ese dinero?”, planteó ante el tribunal, al tiempo que negó haber participado en maniobras ilícitas.

Kirchner también hizo referencia a la causa Vialidad, por la que fue condenada, y sostuvo que en ese caso fue juzgada “sin pruebas”. En contraste, consideró que el expediente de los Cuadernos “va más allá” y lo calificó como un “gran disparate”.

Durante su declaración, además, vinculó el proceso judicial con lo que definió como una persecución política y criticó al presidente Javier Milei. En ese sentido, cuestionó que durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el mandatario hiciera referencia a su situación judicial.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, afirmó sobre el final de su exposición, antes de retirarse de la sala. Tras su declaración, regresó a su domicilio donde cumple prisión domiciliaria.

El tribunal permitió que la ex mandataria se retirara una vez finalizada su indagatoria, por lo que no permaneció en la audiencia para escuchar a otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien declaró a continuación.

Durante la jornada, militantes y dirigentes políticos se acercaron a acompañarla tanto en el tribunal como en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución.

La causa de los Cuadernos investiga una presunta estructura de recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos kirchneristas, a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, y es uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados a la corrupción en la obra pública en Argentina.