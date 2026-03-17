Denuncian contratos de la consultora de la esposa de Adorni con empresas vinculadas al Estado

Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso el foco en la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presuntos vínculos comerciales con empresas relacionadas con el Estado.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, y apunta a determinar si existieron conflictos de intereses en la relación entre la actividad privada de la consultora y compañías con contratos públicos.

Según la presentación, podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la firma National Shipping SA y la consultora +BE. En ese marco, se señala que la empresa de Angeletti habría brindado capacitaciones a directivos de la naviera en tres ocasiones, por un total de 6.370.000 pesos.

De acuerdo con la denuncia, ese vínculo podría implicar un beneficio indirecto para el entorno del funcionario, quien actualmente integra el directorio de la petrolera estatal en representación del Estado.

Desde la empresa naviera indicaron que mantienen relación contractual con la petrolera desde hace casi tres décadas y subrayaron que la designación de Adorni fue posterior a las capacitaciones mencionadas.

El escrito también incorpora un apartado sobre la licitación del predio de Tecnópolis, donde se menciona a empresas que habrían tenido vínculos comerciales con la consultora, lo que —según la denunciante— podría configurar otro posible conflicto.

Asimismo, se señalan relaciones con empresas tecnológicas proveedoras del Estado, lo que reforzaría la hipótesis de una red de vínculos entre el sector privado y organismos públicos.

Otro de los puntos incluidos en la denuncia refiere a licitaciones de servicios de comunicación oficial, en las que se investigan posibles conexiones entre empresas participantes que podrían afectar la transparencia de los procesos.

Además, se solicitó analizar la evolución patrimonial de Adorni, ante posibles inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio declarado.

La Justicia deberá ahora determinar si los hechos denunciados corresponden a actividades privadas legales o si podrían constituir irregularidades o conflictos de interés en la relación entre empresas y el Estado.