Destacan el éxito de una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad de Santo Tomé destacó este lunes el éxito con el que se llevó adelante una nueva edición de la Feria de Mujeres Emprendedoras. Desde la organización resaltaron que el evento, realizado el domingo en la Plaza Libertad, reunió a emprendedoras de la ciudad que participaron con diversos stands donde pudieron exhibir y comercializar sus productos y servicios, generando un espacio de encuentro con vecinos que se acercaron a acompañar la propuesta.

"Esta iniciativa tuvo como objetivo visibilizar, promover y fortalecer el trabajo de las mujeres emprendedoras santotomesinas, brindando una oportunidad para difundir sus proyectos y potenciar el desarrollo de sus actividades productivas", señalaron desde el Municipio al presentar un balance de la actividad.

Asimismo, indicaron que la feria "formó parte de las acciones impulsadas para acompañar y fortalecer los emprendimientos locales, promoviendo la participación y el crecimiento de quienes desarrollan iniciativas productivas en la ciudad".

Finalmente, desde la Municipalidad destacaron la importancia de "seguir generando estos espacios que permiten poner en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo de las emprendedoras, al tiempo que contribuyen a fortalecer la economía local y los vínculos comunitarios".