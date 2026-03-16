Murió Marcelo Araujo, una de las voces más emblemáticas del relato futbolero en TV

El reconocido periodista y relator deportivo Marcelo Araujo falleció a los 78 años, según se confirmó en las últimas horas. El histórico narrador de fútbol se encontraba internado en el Hospital Italiano y atravesaba un delicado estado de salud desde hacía tiempo.

De acuerdo con la información difundida, su cuadro se había agravado tras la pandemia, lo que le provocó complicaciones neurológicas y motrices. Araujo murió durante la madrugada de este lunes.

A lo largo de su extensa trayectoria, se convirtió en una de las voces más identificadas con el fútbol en la televisión argentina. Durante muchos años fue una de las figuras principales de Fútbol de Primera, el programa que durante décadas marcó la agenda futbolera de los domingos en la TV abierta.

Desde ese espacio construyó un estilo de relato muy particular, con un tono intenso y cercano al lenguaje de los hinchas, algo que él mismo señalaba como una forma de llevar al televisor la emoción que se vive en las tribunas.

Tiempo después también tuvo una participación destacada en las transmisiones de Fútbol para Todos, emitidas por la TV Pública, donde volvió a ocupar un rol central en los relatos del campeonato argentino.

Más allá de las polémicas que en distintos momentos rodearon su carrera, Araujo fue una figura influyente en la evolución del relato televisivo del fútbol en el país. Su voz acompañó durante décadas partidos del torneo local, competencias internacionales y distintos momentos importantes del deporte argentino.

Con su fallecimiento, el periodismo deportivo despide a uno de los relatores más reconocidos de la televisión argentina, protagonista de una etapa en la que el relato de los partidos se transformó en un elemento clave del espectáculo futbolístico.